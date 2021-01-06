Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika

Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

06.01.2021 17:25

Sokaklardan ve insanlardan detaylar Şehir merkezinden detaylar Metro istasyonu detaylar Trafikten detaylar Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki vatandaşlar,...

Sokaklardan ve insanlardan detaylar

Şehir merkezinden detaylar

Metro istasyonu detaylar

Trafikten detaylar Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki vatandaşlar, Kovid-19 önlemleriyle yaşama alıştı. Ülkede salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 22.00 ile 06.00 arası uygulanıyor. İnsanlar bu saatlerde ancak işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek dışarı çıkabiliyor.

Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Belçika, Brüksel, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Kordon kanında bulunan kök hücrelerin kullanıldığı tedavi yöntemine FDA'dan onay çıktı: 10 kişiden 9'unda başarılı oldu 30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü         
16:10
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Köpeğini tedaviye getiren kadının veterinere saldırdığı anlar kamerada Köpeğini tedaviye getiren kadının veterinere saldırdığı anlar kamerada         
15:41
Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı         
14:51
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi Voleybol takımının borcu nedeniyle Arhavi Belediyesi'nin makam aracı haczedildi         
11:50
Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı         
11:39
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 17:34:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei