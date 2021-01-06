Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika

Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
06.01.2021 17:25
Sokaklardan ve insanlardan detaylar Şehir merkezinden detaylar Metro istasyonu detaylar Trafikten detaylar Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki vatandaşlar,...
Sokaklardan ve insanlardan detaylar
Şehir merkezinden detaylar
Metro istasyonu detaylar
Trafikten detaylar Brüksel'de Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki vatandaşlar, Kovid-19 önlemleriyle yaşama alıştı. Ülkede salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 22.00 ile 06.00 arası uygulanıyor. İnsanlar bu saatlerde ancak işe veya sağlık kuruluşlarına gitmek dışarı çıkabiliyor.
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