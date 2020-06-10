Brüksel'de Kral 2. Leopold'un bir heykeli daha tahrip edildi - Son Dakika

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'nın sömürgeci kralı olarak bilinen 2. Leopold'un sembollerine yönelik tepkiler artarken başkent Brüksel'de kralın bir heykeli daha tahrip edildi.

Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nın yakınlarında bulunan Kral 2. Leopold heykelinin üzerine, "Katil", "Özür dileriz", "Bu adam 15 milyon kişiyi katletti" ve "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazıldı.

Belediye görevlileri heykeli temizleme çalışmaları başlattı.

Belçika'nın sömürgeci geçmişi tekrar gündemde

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

Geçen hafta Gent kentinde 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak Floyd'a atfen büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

Anvers şehrinde de geçen hafta ateşe verilen Leopold heykeli dün kaldırılmıştı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirilmişti.

Belçika'da Kongo'nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

1865 ile 1909 yılları arasında Belçika'nın kralı olan Leopold'un ülkeyi Kongo'nun kaynaklarını kullanarak inşa ettiği ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.