Brüksel'de Kral Baudouin'in heykeli tahrip edildi

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heykel saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heykel saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Eski Belçika Kralı Baudouin'in heykeli, kırmızı boya dökülerek tahrip edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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