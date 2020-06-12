Brüksel'de Kral Baudouin'in heykeli tahrip edildi - Son Dakika
Brüksel'de Kral Baudouin'in heykeli tahrip edildi
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heykel saldırılarına bir yenisi daha eklendi.
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından heykel saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Eski Belçika Kralı Baudouin'in heykeli, kırmızı boya dökülerek tahrip edildi.
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12.06.2020 20:58:47. #1.13#
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