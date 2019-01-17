Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Öğrencilerden İklim Protestosu

Brüksel'de Öğrencilerden İklim Protestosu

17 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 12 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Brüksel'de Öğrencilerden İklim Protestosu, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 12 bin öğrenci hükümetin iklim politikalarını protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çevre derneklerinin organize ettiği protestolar kapsamında 12 bin kadar öğrenci Brüksel'in Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı.

Protestocular, ana yolları kullanarak Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünden geçerek yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş düzenledi.

Belçika hükümetinin iklim politikalarını eleştiren göstericiler, iklim değişikliğiyle mücadele için açık, kapsamlı ve etkili politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

Renkli kıyafetler giyen göstericiler, "Bu dünya hepimizin", "Çevremizi temiz tutalım", "İklim ve gençlik bir arada" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Öte yandan, protestolar dolayısıyla yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Şehir merkezi çevresindeki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Belçika polisinin toplumsal olayları izlemek üzere kullanmaya başladığı yeni araç dikkati çekti.

Elektrikli polis aracının 360 derece kayıt yapan kamerası ve ilginç tasarımı ilgi odağı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Belçika, Brüksel, Ekonomi
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