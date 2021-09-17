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Brüksel'de öldürülen seks işçisi Eunice Osayende'nin ismi bir sokağa verilecek - Son Dakika
BBC

Brüksel'de öldürülen seks işçisi Eunice Osayende'nin ismi bir sokağa verilecek

17.09.2021 12:47
Brüksel'de öldürülen seks işçisi Eunice Osayende'nin ismi bir sokağa verilecek, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2018 yılında öldürülen 23 yaşındaki Nijeryalı seks işçisi Eunice Osayende'nin adı, Schaarbeek semtindeki bir sokağa verilecek.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2018 yılında öldürülen 23 yaşındaki Nijeryalı seks işçisi Eunice Osayende'nin adı, Schaarbeek semtindeki bir sokağa verilecek.

Brüksel Belediye Başkan Yardımıcısı Ans Persoons, bu kararla, insan ticareti, cinsel şiddet ve cinayet mağduru olan tüm unutulmuş kadınlara sürekli olarak dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Böylece Belçika'da ilk kez bir seks işçisinin adı, bir sokağa verilmiş olacak.

Nijerya'da doğup büyüyen Osayende, 2016 yılında 21 yaşındayken, Avrupa'da parlak bir gelecek vaat eden insan kaçakçıları ile tanıştı. İnsan kaçakçıları, Eunice ve diğer Nijeryalı kadınları lastik bir botla önce İtalya'ya ardında da Belçika'ya getirdi.

Birkaç kez tecevüze uğrayan genç kadın, Brüksel'e gelir gelmez seks ticaretine zorlandı. Kadın satıcıları tarafından 45 bin euro borç senedi imzalatılan Osayende, diğer kurbanlarla paylaştığı izbe bir daire için de haftalık kira ödüyordu.

Cinayet zanlı hala yargılanmayı bekliyor

Eunice Osayende, 5 Haziran 2018 gecesi, 17 yaşındaki bir müşterisi tarafından 17 kez bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan 2 hafta sonra yakalan zanlı, hala yargılanmayı bekliyor.

Osayende'nin vahşice katledilmesi, Brüksel'de infiale yol açtı. Olayı protesto etmek için geniş katılımlı bir sessiz yürüyüş düzenlendi. Seks işçileri ve insan hakları örgütleri, şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İnsan kaçakçılarının seks işçiliğine zorladığı diğer 3 genç kadın, polis tarafından kurtarıldı.

Osayende'yi Belçika'ya getiren ve seks işçiliğine zorlayan insan kaçakçılarına karşı açılan dava ise, geçen Ocak ayında sonuçlandı. Kaçakçılık çetesine mensup 4 sanık 33 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sokak isimleri 'kadınlaştırılacak'

Brüksel Belediye Başkan Yardımcısı Ans Persoons, bir süreden beri kentteki sokak isimlerini "kadınlaştırma" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Persoons'a göre, şimdiye kadar, hep olağanüstü yetenekli veya dikkate değer başarılara sahip ancak çoğu zaman unutulmuş kadınlar seçildi.

"Ama benim için feminizm sadece üstün olan kadınlarla ilgili değil. Kapsayıcı feminizm, kadın hakları ve her toplumsal düzeydeki mücadele ile ilgilidir" diyen Persoons, Brüksel'deki 16-69 yaş arasındaki kadınların yüzde 42'sinin fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını vurguladı.

Bu oranın, seks işçileri arasında daha da yüksek olduğuna dikkati çeken Brüksel Belediye Başkan Yardımcısı, "Bu akıllara durgunluk verecek kadar yüksek sayıları düşürme mücadelesi daha fazla dikkat ve aciliyeti hak ediyor. İşte bu yüzden Eunice Osayande'nin adı sokağa veriliyor" diye konuştu.

Şu anda çalışmaları devam eden Eunice Osayende Sokağı, önümüzdeki günlerde seks işçileri ve göçmen toplumu temsilcilerinin de konuşacağı bir törenle resmen açılacak.

Nijerya, Cinayet, Belçika, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brüksel'de öldürülen seks işçisi Eunice Osayende'nin ismi bir sokağa verilecek - Son Dakika Dünya

BBC

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