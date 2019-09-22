Son Dakika Haberleri: Brüksel'de "Otomobilsiz Gün" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Brüksel'de "Otomobilsiz Gün" etkinliği

19 dakika önce

Belçika'da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri, bu yıl da renkli geçti.

Brüksel'de

Belçika'da her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinlikleri, bu yıl da renkli geçti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in 19 bölgesinde yollar, "Otomobilsiz Gün" dolayısıyla 09.30-19.00 saatleri arası araç trafiğine kapatıldı.

Kent sakinleri, otomobillerin boşalttığı cadde ve sokakları doldurdu. Boşalan yollarda bazıları yürümeyi tercih ederken, bazıları da bisiklet ve kaykaylarıyla gezdi.

Gün kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde oyunlar, spor müsabakaları ve müzik dinletileri düzenledi.

Sadece otobüs, taksi ve özel izinli araçların trafiğe çıkabildiği gün dolaysıyla kentte toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verdi.

Taksi şirketi UBER yaptığı açıklamada, Brüksel'de bugün için hizmet vermeyeceklerini müşterilerine duyurdu.

Otomobilsiz Gün etkinliği kapsamında toplu taşıma araçları, ambulans ve itfaiye araçlarına kent merkezinde saatte 30 kilometre hız sınırı uygulandı.

Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu
Karamollaoğlu, Meclis'teki 4 partinin ardından Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek Trafikte hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti Türkiye'nin ağladığı Neslican Tay, vasiyeti gereği kesilen bacağının gömüldüğü yere defnedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 15:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de "Otomobilsiz Gün" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]