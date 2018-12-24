Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Restoranda Silah Sesleri

Brüksel'de Restoranda Silah Sesleri

54 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Brüksel'de Restoranda Silah Sesleri, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restoranda silah seslerinin duyulduğu aktarıldı. Restoranda bir adamın elindeki Kalaşnikof tipi silahla ateş edip kaçtığı iddia edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:56 Kaynak: İHA

Belçika, Brüksel, Güncel
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