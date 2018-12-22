Brüksel'de "Sarı Yelekliler" Protesto Düzenledi
4 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir grup "sarı yelekli", hükümeti protesto etti.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bir grup "sarı yelekli", hükümeti protesto etti.
Meiser Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, çevredekilere "Diz çökmekten yorulduk. Hükümet
etkisiz politikalar yürütüyor ve bedelini biz ödüyoruz." yazılı bildiriler dağıttı.
Yaklaşık yüz sarı yelekli, daha sonra polisin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kent merkezindeki Rogier metro istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.
Grubu çevreleyen polis, göstericileri tek tek aradıktan ve fotoğraflarını çektikten sonra geçişlerine izin verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:36 Kaynak: AA
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