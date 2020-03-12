Brüksel'de sığınmacı krizi paneli - Son Dakika
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Brüksel'de sığınmacı krizi paneli

6 saat önce

Brüksel'de düzenlenen Mülteci Krizi, AB ve Türkiye'nin Ortak Sınavı adlı panelde sığınmacı krizi ele alındı.

Brüksel'de sığınmacı krizi paneli, System.String[]

Brüksel'de düzenlenen Mülteci Krizi, AB ve Türkiye'nin Ortak Sınavı adlı panelde sığınmacı krizi ele alındı.


Belçika'nın başkenti Brüksel'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Mülteci Krizi, AB ve Türkiye'nin Ortak Sınavı adlı bir panel düzenlendi. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla Adam, Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESI) Alexandra Stiglmayer, Akademisyen Başak Yavcan ve SETA Brüksel Direktörü Enes Bayraklı'nın konuşmacı oldukları panelin moderatörlüğünü Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Brüksel Temsilcisi Murat Barış Koralp üstlendi.


Suriye'de Güvenli Bölge Avrupa tarafından desteklenmeli


Panele ev sahipliği yapan SETA Brüksel Direktörü Enes Bayraklı panel hakkında İHA'ya verdiği demeçte, "Panelde mülteci krizinin Türkiye ve AB açısından oluşturduğu yük konunun uzmanları tarafından ele alındı. Özellikle Suriye kaynaklı mülteci hareketi ve istikrarsızlığın, Türkiye ve Avrupa Birliği'ni eşit derecede etkilediğini, dolayısıyla bu krize yönelik ortak çözüm önerileri geliştirmeleri gerektiği ile ilgili bir ortak kanaat oluştu. Özellikle İdlib kaynaklı bu krizin şuanda dondurulmuş olduğu fakat ilerleyen dönemlerde tekrar edebileceğini, sorununun kökeni olan Suriye'ye yönelik daha geniş çaplı bir diplomatik çabanın ortaya konulması ve Türkiye'nin, Suriye'nin Kuzeyinde oluşturacağı güvenli bölgenin Avrupalı müttefiklerimiz tarafından desteklenmesi konuları etrafında bir tartışma gerçekleştirildi" dedi.


AB, Hukuku çiğneyen Yunanistan'a tepki göstermeli


Panelde konuşan Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESI) temsilcisi Alexandra Stiglmayer, AB'nin Yunanistan'a verdiği desteği eleştirdi. Stiglmayer, "AB, Macaristan'a gösterdiği tepkinin çok daha fazlasını Yunanistan'a göstermesi gerekirken sessiz kaldı hatta destek verme yoluna gitti, bu yanlış bir yaklaşım oldu, Yunanistan açıkça AB Hukuku, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal etti. AB bu duruma karşı daha net bir tavır koyması gerekir" dedi.


Panelin diğer bir konuşmacısı olan AP Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla Adam ise AB'nin Türkiye ile ilişkilerinde zaman içinde sergilediği tavırdan dolayı saygınlığını yitirdiğini söyledi. Adam, Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı politikayı eleştirerek, "Yunanistan'ın iltica başvurularını askıya alması uluslararası hukuka aykırıdır. Bu durum aynı zamanda AB iltica politikasının da işe yaramadığının göstergesidir. Ne yazık ki AB üyesi devletler sığınmacı krizine ortak bir çözüm bulunması konusunda gereken çoğunluğu sağlamıyorlar" dedi.


Panelin sonunda Türk mutfağından örneklerin sunulduğu ikramlarla ağırlanan konuklara kolonya tutuldu. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:22 Kaynak: İHA
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