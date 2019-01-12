Brüksel'de Sığınmacılara Destek Protestosu
1 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ülkenin sığınmacı politikalarını protesto etti.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de yüzlerce kişi, ülkenin sığınmacı politikalarını protesto etti.Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerin organize ettiği "Göç karşıtı politikaları ve ırkçılığı durdurun" temalı protesto kapsamında yüzlerce kişi Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.Göçmenlere destek sloganları atan protestocular, "İnsan hakları", "Irkçılık karşıtı alarm", "Biz tehlikeli değiliz", " Avrupa
'nın kapanmasını durdurun" yazılı afişler taşıdı.Göstericilerin Belçika hükümetinin sığınmacı karşıtı politikalarını, polisin göçmenlere yönelik sert uygulamalarını, göçmen kamplarındaki şartları ve sığınmacılara yardım edenlere yönelik hukuki yaptırımları eleştirdiği protestoda hükümet, haksız ve ırkçı politikalara son vermeye çağrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:21 Kaynak: AA
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