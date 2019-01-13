Son Dakika Haberleri: Brüksel'de Sığınmacılara Destek Protestosu

Brüksel'de Sığınmacılara Destek Protestosu

42 dakika önce

ÇEŞİTLİ sivil toplum kuruluşları ve derneklerin organize ettiği 'Göç karşıtı politikaları ve ırkçılığı durdurun' temalı protesto kapsamında yüzlerce kişi Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Brüksel'de Sığınmacılara Destek Protestosu, System.String[]
ÇEŞİTLİ sivil toplum kuruluşları ve derneklerin organize ettiği 'Göç karşıtı politikaları ve ırkçılığı durdurun' temalı protesto kapsamında yüzlerce kişi Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı. Göçmenlere destek sloganları atan protestocular, "İnsan hakları", "Irkçılık karşıtı alarm", "Biz tehlikeli değiliz", " Avrupa'nın kapanmasını durdurun" yazılı afişler taşıdı.

Göstericilerin Belçika hükümetinin sığınmacı karşıtı politikalarını, polisin göçmenlere yönelik sert uygulamalarını, göçmen kamplarındaki şartları ve sığınmacılara yardım edenlere yönelik hukuki yaptırımları eleştirdiği protestoda hükümet, haksız ve ırkçı politikalara son vermeye çağrıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:17 

Brüksel, Güncel
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