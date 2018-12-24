Brüksel'de Silahlı Saldırı
22 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir restorana otomatik silah ile 3 el ateş edildiği, saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de bir restorana otomatik silah ile 3 el ateş edildiği, saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığı bildirildi.
Belçika emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ünlü alışveriş caddelerinden Louise'da bir restorana otomatik silahla saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığını, saldırganın ise kaçtığını belirtti.
Belçika Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın amacının henüz belirlenemediği ancak olayda terör şüphesi bulunmadığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:18 Kaynak: AA
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