Brüksel'de sömürgeci geçmişi hatırlatan heykellere saldırılar sürüyor - Son Dakika

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Belçika'nın sömürgeci geçmişi de tekrar gündeme geldi. Ülkede, Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerine yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.

Başkent Brüksel'in Auderghem bölgesinde, Kral 2. Leopold büstü bir grup tarafından tahrip edildi.

Yere düşürülen büst, yetkililer tarafından kaldırıldı.

Öte yandan, yaklaşık 10 kişilik bir grup, 1951-1993 yıllarında Belçika Kralı olan Baudouin'in şehir merkezindeki büstünü kırmızıya boyadı. Ayrıca, büstün üstüne "tazminat" yazıldı.

Polis, aynı grubun şehrin farklı bölgelerinde Kral 2. Leopold'un isminin bulunduğu sokak tabelalarını da boyadığını aktardı.

Bu arada, mevcut Belçika Kralı Philipe'nin kardeşi Prens Laurent, Leopold hakkında yaptığı yorumlarla ülke genelinde tepki çekti.

Belçika'da ülkenin karanlık sömürgeci geçmişinin önde gelen isimlerinden Kral 2. Leopold'a artan tepkiler sonrası konuşan Prens Laurent, "Leopold hiç Kongo'ya gitmedi ki. Nasıl insanlara acı çektirmiş olabilir. Cani faaliyetleri Kral için çalışanlar yaptı, bu da Leopold'un yaptığı anlamına gelmiyor." dedi.

Belçika'nın sömürgeci geçmişi tekrar gündemde

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

Geçen hafta Gent kentinde 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak Floyd'a atfen büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

Anvers şehrinde de geçen hafta ateşe verilen Leopold heykeli dün kaldırılmıştı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirilmişti.

Başkent Brüksel'de de Kraliyet Sarayı yakınlarında kralın heykeli tahrip edildi.

Belçika'da Kongo'nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

Belçika'nın 1865 ile 1909 yılları arasında kralı olan Leopold'un, ülkeyi Kongo'nun kaynaklarını kullanarak inşa ettiği ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.