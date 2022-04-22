Brüksel'de Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı düzenlenecek - Son Dakika
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Brüksel'de Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı düzenlenecek

22.04.2022 14:01
Brüksel'de Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı düzenlenecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı 9-10 Mayıs'ta yapılacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı 9-10 Mayıs'ta yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'nın 9-10 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu.

Stano, toplantıya hükümetler, uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ile sivil toplum temsilcilerinin katılacağını bildirdi.

Toplantının uluslararası camianın Suriye halkına ve onlara yardım eden ülkelere bağlılığını teyit etmesi için bir fırsat olacağını belirten Stano, Suriyelilerin seslerini duyurmaları için de imkan oluşacağını aktardı.

Söz konusu toplantılar AB ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve finansal yardım için taahhütlerde bulunuluyor.

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Belçika, Brüksel, Suriye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel'de Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brüksel'de Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı düzenlenecek - Son Dakika
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