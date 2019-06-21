Son Dakika Haberleri: Brüksel'de toplanan 28 AB üyesi Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle kınadı
Son Dakika Dünya Haber

Brüksel'de toplanan 28 AB üyesi Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle kınadı

38 dakika önce

Brüksel'de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Kıbrıs ve Yunanistan'ın baskıları sonucu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.

Brüksel'de toplanan 28 AB üyesi Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle kınadı, System.String[]
Brüksel'de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Kıbrıs ve Yunanistan'ın baskıları sonucu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.

Daha önce alınan kararları hatırlatan Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de sürdürdüğü faaliyetlerin "yasal olmadığını" belirtti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:38 
Brüksel, Doğu Akdeniz, Türkiye, Avrupa Birliği, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım geçerli bir seçenek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 09:16:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brüksel'de toplanan 28 AB üyesi Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]