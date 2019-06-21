Brüksel'de toplanan 28 AB üyesi Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle kınadı
38 dakika önce
Brüksel'de toplanan 28 Avrupa Birliği ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Kıbrıs ve Yunanistan'ın baskıları sonucu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.
Brüksel
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:38
'de toplanan 28 Avrupa Birliği
ülkesinin devlet ve hükümet başkanları Kıbrıs
ve Yunanistan
'ın baskıları sonucu Türkiye
'nin Doğu Akdeniz
'de doğal gaz ve petrol arama çalışmalarını bir kez daha kınadı.
Daha önce alınan kararları hatırlatan Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege
'de sürdürdüğü faaliyetlerin "yasal olmadığını" belirtti.
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