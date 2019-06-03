Brüksel'de trafik kazasında 2 Türk hayatını kaybetti
52 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de otoyolda meydana gelen kazada 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:10 Kaynak: AA
'nın başkenti Brüksel
'de otoyolda meydana gelen kazada 2 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine göre, kaza sabah saatlerinde Brüksel otoyolunda gerçekleşti.
Brüksel'de yaşayan Emirdağlı B.E ve H.T, içinde bulundukları aracın kamyonla çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Afyonkarahisar
'a bağlı Emirdağ ilçesinde defnedilecek.
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın
Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi
Aydos Ormanı'nda yangın
Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz