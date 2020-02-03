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Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı
6 saat önce
Brüksel'de, 2012 yılından bu yana Türkiye kökenli Belediye Başkanı Emir Kır'ın yönettiği Saint-Josse belediyesi bugünden itibaren haftada 4 iş günü uygulamasına geçti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2012 yılından bu yana Türkiye kökenli Belediye Başkanı Emir Kır'ın yönettiği Saint-Josse belediyesi bugünden itibaren haftada 4 iş günü uygulamasına geçti.
55 yaşın üzerindeki çalışanlar bundan böyle tam maaş almaya devam ederek haftada 5 gün yerine 4 gün çalışmayı tercih edebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:53
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