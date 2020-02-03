Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı - Son Dakika Dünya

Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı

6 saat önce

Brüksel'de, 2012 yılından bu yana Türkiye kökenli Belediye Başkanı Emir Kır'ın yönettiği Saint-Josse belediyesi bugünden itibaren haftada 4 iş günü uygulamasına geçti.

Brüksel'de Türk belediye başkanının yönettiği kentte 'haftada 4 gün çalışma dönemi' başladı, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 2012 yılından bu yana Türkiye kökenli Belediye Başkanı Emir Kır'ın yönettiği Saint-Josse belediyesi bugünden itibaren haftada 4 iş günü uygulamasına geçti.


55 yaşın üzerindeki çalışanlar bundan böyle tam maaş almaya devam ederek haftada 5 gün yerine 4 gün çalışmayı tercih edebilecek.

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Belçika, Türkiye, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:53 
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