Üye Girişi
Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti - Son Dakika

Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti

17.11.2021 00:42

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) düzenlediği "Brüksel'de Hiva Kültür Günleri" etkinliği kapsamında, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'dan İzlenimler" fotoğraf sergisi açıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) düzenlediği " Brüksel'de Hiva Kültür Günleri" etkinliği kapsamında, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'dan İzlenimler" fotoğraf sergisi açıldı.

TÜRKSOY'un organize ettiği kültür etkinlikleri, Avrupa Birliğinin (AB) başkenti Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı estirirken halkların daha da yakınlaşması için önemli adımlar atılmasına da olanak sağladı.

TOBB Brüksel Temsilciliğinde Özbekisktan'ın Hiva kentinin kültürel mirasını Avrupalı sanatseverlerle buluşturan serginin açılışını MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Avrupa Parlamentosunda (AP) kurulan AB- Türkiye Dostluk Grubu ile AB- Özbekistan ve AB- Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Özbekistan'ın Brüksel ve AB nezdindeki Büyükelçisi Dilyor Hakimov yaptı.

Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'den önemli bir delegasyonla Brüksel'de temaslarda bulunulduğunu vurgulayarak vizyonu nedeniyle Kaseinov ve TÜRKSOY'a bu programın gerçekleştirilmesinin yanı sıra Türk dünyasına katkıları için teşekkür etti.

AP'de Türk dünyasıyla ilgili ilk kez düzenlenen panelin önemine işaret eden Ersoy, Özbekistan'ın tarihi ve kültürel derinliği ile Türk dünyasının izlerini anlatan bir değerlendirme yapma imkanı bulunduğunu söyledi.

"Türkiye, evrensel değerler ile milli değerlerinin ortak paydasını bulabilen bir medeniyettir"

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aldığı inisiyatiflerle, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan, insanlığın derdine derman arayan, huzursuzluğuna huzur arama potansiyeli için yola çıkan önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır." ifadesini kullanarak Türkiye'nin dünya ile barışık, kendi özgül ağırlığını korurken evrensel değerlerle milli değerlerin ortak paydasını bulabilen bir medeniyet olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda etkinlik dahilindeki çalışmaların Brüksel'de yapılmasının ve fotoğraf sergisinin sadece sanat faaliyetiyle sınırlı olmadığını dile getiren Ersoy, bunların oraya çıktığı dönemdeki medeniyeti, aklı, kültürü ve pozitif bilimin derinliklerini de yansıttığına işaret etti.

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kültürü, insanlığa söyleyecek sözü olan bir medeniyet ve kültürdür." diye konuştu.

AP'li milletvekilinden Türkçe mesaj

AP'de kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu ile AB-Özbekistan ve AB-Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki de geçen ay Ankara'ya ilk ziyaretinde yakın ilişkiler için iyi bir başlangıç yapıldığını anlatarak Türkçe "Teşekkür ederim." dedi.

Özbekistan'ın AB'ye yaklaşması ve ikili ilişkilerin gelişmesini amaçladıklarını belirten Czarnecki, yine Türkçe "AB dostları, hepiniz hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Etkinlik programı

TÜRKSOY'un 2012'den bu yana Türk Dünyası Kültür Başkentleri projesi çerçevesinde organize ettiği etkinlikler, "Brüksel'de Hiva Kültür Günleri" ile sürüyor.

Özbek Büyükelçiliği konutunda 15 Kasım Pazartesi günü Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un katılımıyla müzik dinletisi ve gastronomi gösterisinin ardından, dün AP'de "İpek Yolu üzerinde Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması" paneli, Avrupa halkları ve Türk dünyası halkları arasındaki diyaloğu ve bağları kuvvetlendirmek için önemli bir adım oldu.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Brüksel'deki Türk dünyası temsilcileri, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay tarafından verilen davette bir araya gelerek Avrupa'da Türk devletlerinin ve halklarının daha etkin temsil edilmesi konusunda fikir teatisinde bulundu.

Ayrıca temsilciler, Kırgızistan'ın Brüksel Büyükelçiliğinde Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un kişisel eşyalarının sergilendiği ve onun anısına oluşturulan odada bir araya gelerek ünlü yazarın anılarını yad etti.

"2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'dan İzlenimler" fotoğraf sergisi yarın sona erecek.

Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti
Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti
Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti
Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti
Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti

Avrupa Birliği, Türk Dünyası, Brüksel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi 01:31 Cizre'de korkutan olay! Korucubaşı Emin Negiz'e el bombalı saldırı düzenlendi Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular 01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri 00:50 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak 00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı 23:00 Şeyma Subaşı yine gündem oldu! Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu sosyal medyada paylaştı Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir 22:22 Ünlü anketçiden 50+1 tartışmasında gündeme oturacak iddia! Yeni yüzde için referandum gelebilir
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Son Dakika Haberleri
01:21 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
01:02 Evlerinin bahçesinde sondaj yaparken 2700 yıllık Erken Roma mozaiği buldular
00:55 Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi
00:49 Dünya Kupası'na giden yol zor olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turunda karşılaşacağı rakipleri
00:48 Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
00:38 Karadağ'ı deplasmanda yenen A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılacak
00:37 Hayatını kaybeden Sezai Karakoç'un "Mona Roza" şiirinde adına akrostiş yaptığı Muazzez Akkaya ilk kez konuştu
00:13 Kılıçdaroğlu helalleşme listesini paylaştı: İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz, Roboski ile helalleşeceğiz
23:50 50+1 açıklamasıyla tartışmaları başlatan Cemil Çiçek'e Bahçeli'den tepki: Kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz?
23:34 A Milli Takım'a nefes olmaya devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin Kılıçdaroğlu'nun helalleşme sözlerine Bakan Soylu'dan sert cevap: Şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin         
01:32
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın kurucusu CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi         
00:56
Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
00:49
5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Kaza resmen geliyorum demiş         
23:13
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 01:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement