Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı esti - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) düzenlediği " Brüksel'de Hiva Kültür Günleri" etkinliği kapsamında, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'dan İzlenimler" fotoğraf sergisi açıldı.

TÜRKSOY'un organize ettiği kültür etkinlikleri, Avrupa Birliğinin (AB) başkenti Brüksel'de Türk dünyası rüzgarı estirirken halkların daha da yakınlaşması için önemli adımlar atılmasına da olanak sağladı.

TOBB Brüksel Temsilciliğinde Özbekisktan'ın Hiva kentinin kültürel mirasını Avrupalı sanatseverlerle buluşturan serginin açılışını MHP Genel Başkan Başdanışmanı 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Prof. Dr. Ruhi Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Avrupa Parlamentosunda (AP) kurulan AB- Türkiye Dostluk Grubu ile AB- Özbekistan ve AB- Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki ve Özbekistan'ın Brüksel ve AB nezdindeki Büyükelçisi Dilyor Hakimov yaptı.

Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'den önemli bir delegasyonla Brüksel'de temaslarda bulunulduğunu vurgulayarak vizyonu nedeniyle Kaseinov ve TÜRKSOY'a bu programın gerçekleştirilmesinin yanı sıra Türk dünyasına katkıları için teşekkür etti.

AP'de Türk dünyasıyla ilgili ilk kez düzenlenen panelin önemine işaret eden Ersoy, Özbekistan'ın tarihi ve kültürel derinliği ile Türk dünyasının izlerini anlatan bir değerlendirme yapma imkanı bulunduğunu söyledi.

"Türkiye, evrensel değerler ile milli değerlerinin ortak paydasını bulabilen bir medeniyettir"

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aldığı inisiyatiflerle, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan, insanlığın derdine derman arayan, huzursuzluğuna huzur arama potansiyeli için yola çıkan önemli bir misyon üstlenmiş durumdadır." ifadesini kullanarak Türkiye'nin dünya ile barışık, kendi özgül ağırlığını korurken evrensel değerlerle milli değerlerin ortak paydasını bulabilen bir medeniyet olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda etkinlik dahilindeki çalışmaların Brüksel'de yapılmasının ve fotoğraf sergisinin sadece sanat faaliyetiyle sınırlı olmadığını dile getiren Ersoy, bunların oraya çıktığı dönemdeki medeniyeti, aklı, kültürü ve pozitif bilimin derinliklerini de yansıttığına işaret etti.

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk kültürü, insanlığa söyleyecek sözü olan bir medeniyet ve kültürdür." diye konuştu.

AP'li milletvekilinden Türkçe mesaj

AP'de kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu ile AB-Özbekistan ve AB-Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki de geçen ay Ankara'ya ilk ziyaretinde yakın ilişkiler için iyi bir başlangıç yapıldığını anlatarak Türkçe "Teşekkür ederim." dedi.

Özbekistan'ın AB'ye yaklaşması ve ikili ilişkilerin gelişmesini amaçladıklarını belirten Czarnecki, yine Türkçe "AB dostları, hepiniz hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Etkinlik programı

TÜRKSOY'un 2012'den bu yana Türk Dünyası Kültür Başkentleri projesi çerçevesinde organize ettiği etkinlikler, "Brüksel'de Hiva Kültür Günleri" ile sürüyor.

Özbek Büyükelçiliği konutunda 15 Kasım Pazartesi günü Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un katılımıyla müzik dinletisi ve gastronomi gösterisinin ardından, dün AP'de "İpek Yolu üzerinde Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtılması" paneli, Avrupa halkları ve Türk dünyası halkları arasındaki diyaloğu ve bağları kuvvetlendirmek için önemli bir adım oldu.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Brüksel'deki Türk dünyası temsilcileri, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay tarafından verilen davette bir araya gelerek Avrupa'da Türk devletlerinin ve halklarının daha etkin temsil edilmesi konusunda fikir teatisinde bulundu.

Ayrıca temsilciler, Kırgızistan'ın Brüksel Büyükelçiliğinde Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un kişisel eşyalarının sergilendiği ve onun anısına oluşturulan odada bir araya gelerek ünlü yazarın anılarını yad etti.

"2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'dan İzlenimler" fotoğraf sergisi yarın sona erecek.