Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

08.05.2022 19:41

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı'nda başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden "Ukrayna'ya Destek" adlı Belçikalı sivil toplum kuruluşu, Ukraynalılarla dayanışma adına bu yürüyüşü düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna, Avrupa Birliği, Belçika, Polonya, bayraklarıyla gösteriye katılanlar da Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesini talep etti.

"Ukrayna'nın yanındayız", "Savaşa hayır" ve "Ukrayna AB" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Ukrayna'ya özgürlük" ve "Ukrayna Avrupa" şeklinde sloganlar attı.

Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

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Kaynak: AA

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