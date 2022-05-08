Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı'nda başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden "Ukrayna'ya Destek" adlı Belçikalı sivil toplum kuruluşu, Ukraynalılarla dayanışma adına bu yürüyüşü düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna, Avrupa Birliği, Belçika, Polonya, bayraklarıyla gösteriye katılanlar da Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesini talep etti.

"Ukrayna'nın yanındayız", "Savaşa hayır" ve "Ukrayna AB" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Ukrayna'ya özgürlük" ve "Ukrayna Avrupa" şeklinde sloganlar attı.