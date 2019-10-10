Son Dakika Haberleri: Brüksel'de yargı bağımsızlığı paneli: Türkiye'de tutuklanan hakim yakınlarının mektupları sergilendi
Son Dakika Dünya Brüksel'de yargı bağımsızlığı paneli: Türkiye'de tutuklanan hakim yakınlarının mektupları sergilendi

Brüksel'de yargı bağımsızlığı paneli: Türkiye'de tutuklanan hakim yakınlarının mektupları sergilendi

18 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Hakimler Derneği (ASM) tarafından düzenlenen sempozyumda, Türkiye dahil Avrupa genelinde yargı bağımsızlığına yönelik giderek artan "tehditler ve çözüm yolları" tartışıldı.

Brüksel'de yargı bağımsızlığı paneli: Türkiye'de tutuklanan hakim yakınlarının mektupları sergilendi, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Hakimler Derneği (ASM) tarafından düzenlenen sempozyumda, Türkiye dahil Avrupa genelinde yargı bağımsızlığına yönelik giderek artan "tehditler ve çözüm yolları" tartışıldı.


Brüksel Hür Üniversitesi'nde (ULB) yapılan ve tüm gün süren sempozyumda, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan veya ülkeyi terk etmek zorunda kalan hakim yakınlarının mektupları da sergilendi.

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Belçika, Brüksel, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:06 
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