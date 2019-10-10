Brüksel'de yargı bağımsızlığı paneli: Türkiye'de tutuklanan hakim yakınlarının mektupları sergilendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika Hakimler Derneği (ASM) tarafından düzenlenen sempozyumda, Türkiye dahil Avrupa genelinde yargı bağımsızlığına yönelik giderek artan "tehditler ve çözüm yolları" tartışıldı.



Brüksel Hür Üniversitesi'nde (ULB) yapılan ve tüm gün süren sempozyumda, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan veya ülkeyi terk etmek zorunda kalan hakim yakınlarının mektupları da sergilendi.