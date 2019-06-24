Son Dakika Haberleri: Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi; 1 kişi gözaltına alındı
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Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi; 1 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Brüksel'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne terör saldırısı hazırlığı içinde olan bir adamın polis tarafından yakalandığı bildirildi.

Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi; 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Brüksel'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu öne sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada suçlamaları kabul etmeyen M.G isimli şüphelinin geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:23 
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