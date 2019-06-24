Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi; 1 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
Brüksel'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği'ne terör saldırısı hazırlığı içinde olan bir adamın polis tarafından yakalandığı bildirildi.
Brüksel
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:23
'deki Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Büyükelçiliği'ne terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu öne sürülen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada suçlamaları kabul etmeyen M.G isimli şüphelinin geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındığı belirtildi.
ABD'den İstanbul seçimine ilişkin ilk açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor
Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi
Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle!