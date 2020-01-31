Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı... - Son Dakika

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu binası detaylar İngiltere bayrağı detaylar BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.

Avrupa Parlamentosu binası detaylar

İngiltere bayrağı detaylar

BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...

İngiltere, Brüksel, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:53 Kaynak: AA
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