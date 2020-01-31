Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı... - Son Dakika

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Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı...
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu binası detaylar İngiltere bayrağı detaylar BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:53 Kaynak: AA
Avrupa Parlamentosu binası detaylar
İngiltere bayrağı detaylar
BRÜKSEL - İngiltere 47 yıldır üye olduğu Avrupa Birliğinden ayrılışı nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında asılı olan İngiltere bayrağı bugün gece yarısı indirilecek.
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