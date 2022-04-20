Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

Grand Bigard Kalesine gelen ziyaretçiler
"Floralia Brusssels" Parkı
Çiçeklerden detaylar
Ziyaretçilerin parkı dolaşması (Drone)
Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Grand Bigard kalesinde sergilenen ve 2 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 19. uluslararası çiçek sergisi ziyarete açıldı. 14 hektarlık "Floralia Brusssels" parkta, yaklaşık 400 çeşit lale, sümbül, nergis ile bir milyondan fazla çiçek sergileniyor.
Kaynak: AA
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