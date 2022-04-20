Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika
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Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı

20.04.2022 09:36

Grand Bigard Kalesine gelen ziyaretçiler "Floralia Brusssels" Parkı Çiçeklerden detaylar Ziyaretçilerin parkı dolaşması (Drone) Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Grand Bigard kalesinde sergilenen ve 2 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 19. uluslararası çiçek sergisi ziyarete açıldı.

Grand Bigard Kalesine gelen ziyaretçiler

"Floralia Brusssels" Parkı

Çiçeklerden detaylar

Ziyaretçilerin parkı dolaşması (Drone)

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Grand Bigard kalesinde sergilenen ve 2 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 19. uluslararası çiçek sergisi ziyarete açıldı. 14 hektarlık "Floralia Brusssels" parkta, yaklaşık 400 çeşit lale, sümbül, nergis ile bir milyondan fazla çiçek sergileniyor.

Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı
Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı
Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı
Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı

YORUMLAR
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Belçika, Brüksel, Mayıs, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel'deki çiçek sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika


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