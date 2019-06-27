Son Dakika Haberleri: Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi
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Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye adına katıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye adına katıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.

Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında ülkelerin savunma bakanlarının katılımı ile NATO aile fotoğrafı çekinildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Brüksel, Politika
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