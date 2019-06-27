Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye adına katıldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:18 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın Türkiye
adına katıldığı Belçika
'nın başkenti Brüksel
'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi.
Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında ülkelerin savunma bakanlarının katılımı ile NATO aile fotoğrafı çekinildi. - ANKARA
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