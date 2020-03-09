- Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor - Son Dakika

- Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor

6 saat önce

- Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşları, Belçika'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere AB Daimi Temsilciği önünde bir araya geldi.

- Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor

BRÜKSEL - Brüksel'de yaşayan Türk vatandaşları, Belçika'ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak üzere AB Daimi Temsilciği önünde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temasları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için AB Daimi Temsilciği önünde bir araya gelen Türk vatandaşları, ellerinde Türk bayrakları ile coşkulu bir bekleyiş içinde Erdoğan'ın temsilciliğe gelmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor. Erdoğan'ın Brüksel temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi, sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

- Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel uçağına binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği zamanı açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:05 Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
02:02 Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı
02:00 Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
01:58 RADEV'den DHA'ya ödül
01:58 DHA YURT BÜLTENİ -15

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Brüksel'deki Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]