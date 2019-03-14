Son Dakika Haberleri: Brüksel'deki Uluslararası Konferansta Suriye ve Mülteciler İçin Yaklaşık 7 Milyar Dolar Yardım...

Brüksel'deki Uluslararası Konferansta Suriye ve Mülteciler İçin Yaklaşık 7 Milyar Dolar Yardım...

1 saat önce

Brüksel'deki uluslararası konferansta Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

Brüksel'deki Uluslararası Konferansta Suriye ve Mülteciler İçin Yaklaşık 7 Milyar Dolar Yardım..., System.String[]
Brüksel'deki uluslararası konferansta Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Suriye, Brüksel, Güncel
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