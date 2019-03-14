Brüksel'deki Uluslararası Konferansta Suriye ve Mülteciler İçin Yaklaşık 7 Milyar Dolar Yardım...
1 saat önce
Brüksel'deki uluslararası konferansta Suriye ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.
Brüksel
'deki uluslararası konferansta Suriye
ve mülteciler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:04 Kaynak: AA
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