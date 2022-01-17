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Brüksel drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

Brüksel drone ile havadan görüntülendi

17.01.2022 10:20

102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium Brüksel bazilika kilisesi Brüksel Adalet Sarayı Şehir merkezinden genel görüntüler Avrupa Birliği ve NATO toplantılarına ev sahipliği yapan AB'nin başkenti olarak bilinen Brüksel'in simgeleri havadan görüntülendi.

102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium

Brüksel bazilika kilisesi

Brüksel Adalet Sarayı

Şehir merkezinden genel görüntüler Avrupa Birliği ve NATO toplantılarına ev sahipliği yapan AB'nin başkenti olarak bilinen Brüksel'in simgeleri havadan görüntülendi. Görüntüde1958 yılında Expo 58 Dünya Fuarı'na renk katması için inşa edilen102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium, Brüksel bazilika kilisesi, Brüksel Adalet Sarayı gibi tarihi yerler görülüyor.

Brüksel drone ile havadan görüntülendi
Brüksel drone ile havadan görüntülendi
Brüksel drone ile havadan görüntülendi

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Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brüksel drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika


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