Brüksel drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium
Brüksel bazilika kilisesi
Brüksel Adalet Sarayı
Şehir merkezinden genel görüntüler Avrupa Birliği ve NATO toplantılarına ev sahipliği yapan AB'nin başkenti olarak bilinen Brüksel'in simgeleri havadan görüntülendi. Görüntüde1958 yılında Expo 58 Dünya Fuarı'na renk katması için inşa edilen102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium, Brüksel bazilika kilisesi, Brüksel Adalet Sarayı gibi tarihi yerler görülüyor.
Kaynak: AA
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