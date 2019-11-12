Son Dakika Haberleri: Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'
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Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'

6 saat önce

Kuzey Maledonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımının oluşturacak anlaşma için çalışmalarını hızlandırdı

Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen', System.String[]

Batı Balkan ülkelerinin liderleri "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımı için Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de bir araya geldi.


Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Diğer Batı Balkan ülkelerinin de bu oluşuma katılmaları bekleniyor.

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Sırbistan Karadağ, Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:01 
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