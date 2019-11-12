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Brüksel'in reddettiği Balkan ülkelerinden 'AB'ye alternatif' proje: İlk adım 'Küçük Schengen'
6 saat önce
Kuzey Maledonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımının oluşturacak anlaşma için çalışmalarını hızlandırdı
Batı Balkan ülkelerinin liderleri "Küçük Schengen" olarak nitelendirdikleri sistemin ilk adımı için Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri'de bir araya geldi.
Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine verilen ret kararının ardından bu iki ülke ve Sırbistan, "insan, mal, hizmet ve sermayenin" serbest dolaşımını oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Diğer Batı Balkan ülkelerinin de bu oluşuma katılmaları bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:01
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