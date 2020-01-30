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Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü
6 saat önce
Özel günlerde İşeyen Çocuk heykelini giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde. Bugün de heykele, İngiltere'nin AB üyeliğinin sonlanması anısına Birleşik Krallık’ın bayrağının bulunduğu bir yelek şapka ve ceket giydirildi.
Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk Heykeli (Manneken Pis) Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü.
Özel günlerde İşeyen Çocuk Heykeli'ni giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde. Bugün de heykele, İngiltere'nin AB üyeliğinin sonlanması anısına Birleşik Krallık'ın bayrağının bulunduğu bir yelek şapka ve ceket giydirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:50
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