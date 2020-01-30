Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü - Son Dakika Dünya

Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü

6 saat önce

Özel günlerde İşeyen Çocuk heykelini giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde.

Özel günlerde İşeyen Çocuk heykelini giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde. Bugün de heykele, İngiltere'nin AB üyeliğinin sonlanması anısına Birleşik Krallık'ın bayrağının bulunduğu bir yelek şapka ve ceket giydirildi.View on euronews

Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:03 
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