Brüksel'in simgelerinden İşeyen Çocuk heykeli Brexit anısına 'İngiliz kılığına' büründü

Özel günlerde İşeyen Çocuk heykelini giydirmek ülkede bir tür gelenek halinde. Bugün de heykele, İngiltere'nin AB üyeliğinin sonlanması anısına Birleşik Krallık'ın bayrağının bulunduğu bir yelek şapka ve ceket giydirildi.View on euronews