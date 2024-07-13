Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Turizm

Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum\'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Brüksel, Belçika - [13.07.2024] - Turizm dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Global Turizm Forum (GTF), bu sene de Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel'de turizmin nabzını tutacak. Kasım ayında Brüksel'in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı zirvede turizmin güncel konuları, geleceği ve sektörün izleyeceği stratejiler masaya yatırılacak.

13.07.2024 10:41
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GTF, yıllar boyunca siyaset, turizm ve ilgili sektörlerden, aralarında AB'nin kilit kurumlarından temsilcilerin de bulunduğu çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. Yaklaşan zirve bu geleneği sürdürmeye hazırlanıyor ve turizmin liderlerininturizmin geleceğini şekillendirecek fikir ve stratejileri paylaşmaları için benzersiz bir platform sunuyor.

GTF'in çatı markası World Tourism Forum Enstitüsü başkanı Bulut Bağcı Brüksel'de düzenlenecek zirveyle ilgili ise şöyle konuştu:

'Brüksel'de dördüncü kez düzenleyeceğimiz Lider Zirvesi Avrupa, turizm sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için mükemmel bir platform sunuyor. Geçmiş etkinliklerimizde siyasetten iş dünyasına, turizmin çeşitli alanlarından pek çok değerli ismi ağırladık ve bu yıl da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek ve yeni işbirlikleri oluşturmak adına tüm katılımcıları Brüksel'e davet ediyoruz.'

Liderlerin Brüksel'deki Adresi

  • Global Tourism Forum'un geçtiğimiz yıllarda Brüksel'de ağırladığı bazı önemli konuklar ise şöyle:
  • George A. Papandreou - Yunanistan Başbakanı (2009-2011)
  • David Sassoli - Avrupa Parlamentosu Başkanı
  • Dimitris Papadimoulis - Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı
  • Sébastien Bazin - AccorHotels Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su
  • Federico J. González - Radisson Hotels Group CEO'su
  • Akbar Al Baker - Qatar Airways Grup CEO'su
  • Adina-Ioana Valean - Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komisyoneri
  • Valentina Superti - Turizmden Sorumlu Direktör, DG GROW (İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler), Avrupa Komisyonu
  • József Váradi - Wizz Air CEO'su
  • Peter Gerber - Brussels Airlines CEO'su
  • Jose Ramon Bauza Diaz - Avrupa Parlamentosu Üyesi
  • István Ujhelyi - Avrupa Parlamentosu Üyesi
  • Eduardo Santander - Avrupa Seyahat Komisyonu İcra Direktörü
  • Henrik Hololei - Avrupa Komisyonu Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü (DG MOVE) Genel Müdürü
  • Clayton Bartolo - Malta Turizm ve Tüketici Koruma Bakanı
  • Vladimir Norov - Özbekistan Dışişleri Bakanı
  • Mounira Hassaballah - Çad Cumhuriyeti Turizm Bakanı
  • Caroline Leboucher - Atout France CEO'su
  • Patrick Bontinck - Visit Brussels CEO'su
  • Marian Muro - Barcelona Turizm CEO'su
  • Ali Rafat - SKIFT CEO'su

Bu yılki etkinlik, günümüzde turizm sektörünün karşı karşıya olduğu en acil konular ve fırsatlar hakkında üst düzey tartışmalarda bulunacak bir başka olağanüstü konuşmacı ve katılımcı kadrosuna sahip olmayı vaat ediyor.

Global Turizm Forumu Hakkında

Global Turizm Forumu, turizm sektöründeki kilit paydaşlar arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye adanmış önde gelen uluslararası bir platformdur. GTF, etkinlikleri aracılığıyla küresel turizmde sürdürülebilir büyüme, yenilikçilik ve dayanıklılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Etkinlikler, Seyahat, Turizm, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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