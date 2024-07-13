Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum\'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Turizm

GTF, yıllar boyunca siyaset, turizm ve ilgili sektörlerden, aralarında AB'nin kilit kurumlarından temsilcilerin de bulunduğu çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. Yaklaşan zirve bu geleneği sürdürmeye hazırlanıyor ve turizmin liderlerininturizmin geleceğini şekillendirecek fikir ve stratejileri paylaşmaları için benzersiz bir platform sunuyor.

GTF'in çatı markası World Tourism Forum Enstitüsü başkanı Bulut Bağcı Brüksel'de düzenlenecek zirveyle ilgili ise şöyle konuştu:

'Brüksel'de dördüncü kez düzenleyeceğimiz Lider Zirvesi Avrupa, turizm sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için mükemmel bir platform sunuyor. Geçmiş etkinliklerimizde siyasetten iş dünyasına, turizmin çeşitli alanlarından pek çok değerli ismi ağırladık ve bu yıl da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek ve yeni işbirlikleri oluşturmak adına tüm katılımcıları Brüksel'e davet ediyoruz.'

Liderlerin Brüksel'deki Adresi

Global Tourism Forum'un geçtiğimiz yıllarda Brüksel'de ağırladığı bazı önemli konuklar ise şöyle:

George A. Papandreou - Yunanistan Başbakanı (2009-2011)

David Sassoli - Avrupa Parlamentosu Başkanı

Dimitris Papadimoulis - Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı

Sébastien Bazin - AccorHotels Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

Federico J. González - Radisson Hotels Group CEO'su

Akbar Al Baker - Qatar Airways Grup CEO'su

Adina-Ioana Valean - Avrupa Komisyonu Ulaştırma Komisyoneri

Valentina Superti - Turizmden Sorumlu Direktör, DG GROW (İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler), Avrupa Komisyonu

József Váradi - Wizz Air CEO'su

Peter Gerber - Brussels Airlines CEO'su

Jose Ramon Bauza Diaz - Avrupa Parlamentosu Üyesi

István Ujhelyi - Avrupa Parlamentosu Üyesi

Eduardo Santander - Avrupa Seyahat Komisyonu İcra Direktörü

Henrik Hololei - Avrupa Komisyonu Hareketlilik ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü (DG MOVE) Genel Müdürü

Clayton Bartolo - Malta Turizm ve Tüketici Koruma Bakanı

Vladimir Norov - Özbekistan Dışişleri Bakanı

Mounira Hassaballah - Çad Cumhuriyeti Turizm Bakanı

Caroline Leboucher - Atout France CEO'su

Patrick Bontinck - Visit Brussels CEO'su

Marian Muro - Barcelona Turizm CEO'su

Ali Rafat - SKIFT CEO'su

Bu yılki etkinlik, günümüzde turizm sektörünün karşı karşıya olduğu en acil konular ve fırsatlar hakkında üst düzey tartışmalarda bulunacak bir başka olağanüstü konuşmacı ve katılımcı kadrosuna sahip olmayı vaat ediyor.

Global Turizm Forumu Hakkında

Global Turizm Forumu, turizm sektöründeki kilit paydaşlar arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye adanmış önde gelen uluslararası bir platformdur. GTF, etkinlikleri aracılığıyla küresel turizmde sürdürülebilir büyüme, yenilikçilik ve dayanıklılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.