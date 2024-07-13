GTF, yıllar boyunca siyaset, turizm ve ilgili sektörlerden, aralarında AB'nin kilit kurumlarından temsilcilerin de bulunduğu çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. Yaklaşan zirve bu geleneği sürdürmeye hazırlanıyor ve turizmin liderlerininturizmin geleceğini şekillendirecek fikir ve stratejileri paylaşmaları için benzersiz bir platform sunuyor.
GTF'in çatı markası World Tourism Forum Enstitüsü başkanı Bulut Bağcı Brüksel'de düzenlenecek zirveyle ilgili ise şöyle konuştu:
'Brüksel'de dördüncü kez düzenleyeceğimiz Lider Zirvesi Avrupa, turizm sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için mükemmel bir platform sunuyor. Geçmiş etkinliklerimizde siyasetten iş dünyasına, turizmin çeşitli alanlarından pek çok değerli ismi ağırladık ve bu yıl da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Turizm sektörünün geleceğini şekillendirmek ve yeni işbirlikleri oluşturmak adına tüm katılımcıları Brüksel'e davet ediyoruz.'
Liderlerin Brüksel'deki Adresi
Bu yılki etkinlik, günümüzde turizm sektörünün karşı karşıya olduğu en acil konular ve fırsatlar hakkında üst düzey tartışmalarda bulunacak bir başka olağanüstü konuşmacı ve katılımcı kadrosuna sahip olmayı vaat ediyor.
Global Turizm Forumu Hakkında
Global Turizm Forumu, turizm sektöründeki kilit paydaşlar arasında diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye adanmış önde gelen uluslararası bir platformdur. GTF, etkinlikleri aracılığıyla küresel turizmde sürdürülebilir büyüme, yenilikçilik ve dayanıklılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Son Dakika › Turizm › Brüksel Kasım Ayında bir kez daha Global Tourism Forum'a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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