Son Dakika Haberleri: Brüksel kısmi alkol yasağına gidiyor
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Brüksel kısmi alkol yasağına gidiyor

7 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkez bölgesindeki bazı cadde ve sokaklarda gece yarısından sabaha kadar alkol tüketimine yasak getirildi.

Brüksel kısmi alkol yasağına gidiyor, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkez bölgesindeki bazı cadde ve sokaklarda gece yarısından sabaha kadar alkol tüketimine yasak getirildi.

Brüksel Belediye Meclisinin aldığı karar 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Belediye ilk 6 ay deneme süreci yürütecek. Alınan sonuçlara göre karar uzatılabilecek.

Brüksel merkezde bazı cadde ve sokaklarda uygulanacak yasak Boulevard Anspach, Place Fontanais, Place de Brouckere, Place de la Monnaie, Rue du Midi, Rue des Fripiers ve Rue des Halles gibi bölgeleri kapsayacak.

Bu bölgelerde gece yarısı ile sabah saatleri arasında alkol tüketirken yakalananlara 350 avro ceza verilebilecek.

Yasak, bölgelerdeki kafe ve restoranlar ile belediyenin düzenlediği spor ve festival gibi etkinlikleri kapsamayacak.

Kararın, bölgelerde alkol etkisi altında bulunan kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alındığı bildirildi.

Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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