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Brüksel Klasik Otomobil Fuarı başladı

6 saat önce

Brüksel'de kapılarını açan Klasik Otomobil Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Brüksel Klasik Otomobil Fuarı başladı, System.String[]

Brüksel'de kapılarını açan Klasik Otomobil Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'de bu yıl 5'incisi düzenlenen fuarda yüzlerce araç yer aldı. Çok sayıda klasik ve antika otomobillerle beraber motosiklet ve kamyonetlerin de tanıtıldığı fuarda, lüks arabalar dikkati çekti.

Fuarda, Ferrari, Porche, Lamborghini, Rolls Royce, Bentley, Mercedes, BMW gibi çok sayıda lüks otomobil görücüye çıktı.

Otomobillerin üzerinde fiyatlarının da yer aldığı etkinlikte İtalyan tasarımlarına özel bir bölüm ayrıldı. Klasik arabalar hakkında bilgilendirmeler yapılan fuarda, çeşitli araç aksesuarları satışı gerçekleştirildi

Yoğun ilgi gören fuar, 17 Kasım'da sona erecek.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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