Son Dakika Haberleri: Brüksel Lahana Yatağında Somon
Son Dakika Magazin Brüksel Lahana Yatağında Somon

Brüksel Lahana Yatağında Somon

7 saat önce

Malzemeler: *2 dilim somon*500 g brüksel lahana*400 g brokoli*8-9 adet küçük domates*4 diş sarımsak*2-3 dal taze biberiye*Yarım limonun suyu*1 tatlı kaşığı tuz*1 çay kaşığı karabiber*4 yemek kaşığı zeytinyağıTarif: 1-Brüksel lahanalarının saplarını attıktan sonra güzelce yıkayın ve suyunu süzün.

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Malzemeler:


*2 dilim somon


*500 g brüksel lahana


*400 g brokoli


*8-9 adet küçük domates


*4 diş sarımsak


*2-3 dal taze biberiye


*Yarım limonun suyu


*1 tatlı kaşığı tuz


*1 çay kaşığı karabiber


*4 yemek kaşığı zeytinyağı


Tarif:


1- Brüksel lahanalarının saplarını attıktan sonra güzelce yıkayın ve suyunu süzün.


2-Brokolileri de aynı şekilde yıkayıp süzün.


3-Yuvarlak fırın kabına yıkadığınız brüksel lahanalarını, brokolileri, sarımsak, biberiye, domates, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağını alıp karıştırın.


4-Sebzelerin üzerine 2 dilim somonu yerleştirin.


5-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.


6-Pişen sebzeli somonunuzu limon dilimleri ve biberiye dallarıyla süsleyebilirsiniz.


7-Afiyet olsun!


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Brüksel, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 
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