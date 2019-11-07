Brüksel Lahana Yatağında Somon

Malzemeler:
*2 dilim somon
*500 g brüksel lahana
*400 g brokoli
*8-9 adet küçük domates
*4 diş sarımsak
*2-3 dal taze biberiye
*Yarım limonun suyu
*1 tatlı kaşığı tuz
*1 çay kaşığı karabiber
*4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
1- Brüksel lahanalarının saplarını attıktan sonra güzelce yıkayın ve suyunu süzün.
2-Brokolileri de aynı şekilde yıkayıp süzün.
3-Yuvarlak fırın kabına yıkadığınız brüksel lahanalarını, brokolileri, sarımsak, biberiye, domates, tuz, karabiber, limon suyu ve zeytinyağını alıp karıştırın.
4-Sebzelerin üzerine 2 dilim somonu yerleştirin.
5-Önceden ısıttığınız Arçelik Ankastre Fırın'da 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.
6-Pişen sebzeli somonunuzu limon dilimleri ve biberiye dallarıyla süsleyebilirsiniz.
7-Afiyet olsun!
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