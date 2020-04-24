Brüksel Londra'yı Brexit sonrası müzakereleri 'savsaklamakla' suçladı

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında, yolları ayırdıktan sonra ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair müzakerelerde zaman daralıyor. AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Londra'yı zamanla yarışılmasına rağmen yavaş adım atmakla suçladı.



Taraflar, Brexit sonrası nasıl bir yol izleneceği ile ilgili görüşmelerin ikinci turu için videokonferans yoluyla bir araya geldi. Toplantıların ardından açıklama yapan Barnier, görüşmelerde "mesafe kaydedilemediğini" söyleyerek müzakerelerin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.