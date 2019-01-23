Son Dakika Haberleri: Brüksel Mahkemesinden Uber'e İzin

Brüksel Mahkemesinden Uber'e İzin

1 saat önce

Valon Ticari Mahkemesi, UberX'in taksi hizmeti olmadığı gerekçesiyle Brüksel'de faaliyetini sürdürebileceği kararını aldı.

Brüksel Mahkemesinden Uber'e İzin, System.String[]
Valon Ticari Mahkemesi, UberX'in taksi hizmeti olmadığı gerekçesiyle Brüksel'de faaliyetini sürdürebileceği kararını aldı.

Brüksel'de bulunan Valon Ticari Mahkemesi, taksici derneklerinin UberX'e karşı açtığı davayı karara bağladı.

UberX'in araç sahibi olmadığına dikkat çekilen kararda, UberX'in yolcularla sürücüler arasında bağlantı hizmeti sunduğu ve Brüksel'de faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

- Mahkemelerden farklı kararlar

Brüksel Taksi Derneği tarafından Uber'in haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Flaman Ticari Mahkemesi'nde açılan başka bir davada ise Uber'in sağladığı hizmetin yasa dışı olduğu ve Brüksel'de yasaklanması gerektiği kararına varılmıştı.

Mahkeme, Uber'in taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırmıştı.

Brüksel'deki değişik mahkemelerin, Uber'in başkentte yasaklanması konusunda farklı karar almaları belirsizlik ortaya çıkardı.

Uber, bin civarında aracıyla Brüksel'de çalışmaya devam ediyor.

Uber, hakkında başka ülkelerde de açılan davalarda taksi hizmeti değil araba paylaşım servisi sunduğu iddiasını öne sürmüş, bazı davalarda başarılı olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:47 Kaynak: AA

Uber, Brüksel, Ekonomi
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