Son Dakika Haberleri: Brüksel mahkemesinden Uber kararı

Brüksel mahkemesinden Uber kararı

14 dakika önce

Belçika'da mahkeme, Uber'in "araba paylaşım servisi sunduğu" savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.

Brüksel mahkemesinden Uber kararı, System.String[]
Belçika'da mahkeme, Uber'in "araba paylaşım servisi sunduğu" savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:50 

Belçika, Uber, Ekonomi
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