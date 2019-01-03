Brüksel mahkemesinden Uber kararı
14 dakika önce
Belçika'da mahkeme, Uber'in "araba paylaşım servisi sunduğu" savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.
Belçika
'da mahkeme, Uber
'in "araba paylaşım servisi sunduğu" savunmasını reddederek, sadece taksi ruhsatı bulunanların taksicilik hizmeti verebileceğini kararlaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:50
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