AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil olarak toplanma kararı aldı - Son Dakika
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AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil olarak toplanma kararı aldı

21.09.2022 23:34

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya'nın kısmı seferberlik ilan etmesi sonrası acil olarak toplanma kararı verdi. Rusya'nın kararı tüm dünyada yankılanmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan bakanları olağanüstü ve özel nitelikli toplantıya çağırdı. Borrell, gazetecilere açıklamasında, toplantıda ortak bir çizgi benimsemeyi amaçladıklarını söyledi.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

"Boyun eğmeyeceğiz, Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasiyi savunmaya tam destek vermeyi sürdüreceğiz." diyen Borrell, daha büyük zorluklar ve tehditler ortaya çıkmadan önce bu savaşın acilen durmasını istediklerini belirtti. Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik açıklamasında nükleer silah kullanma tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu tür bir tehdit kabul edilemez. Nükleer silahla tehdit etmek bütün dünya için gerçek bir tehlikedir. Uluslararası camia, bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koymalıdır" dedi.

"PANİK VE ÇARESİZLİK"

Putin'in seferberlik ilanını "panik ve çaresizlik" şeklinde değerlendiren Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya boyun eğdirmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, New York, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil olarak toplanma kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil olarak toplanma kararı aldı - Son Dakika
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