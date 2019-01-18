Brüksel Otomobil Fuarı, 97. defa kapılarını açtı
35 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel Expo Center'da her yıl düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı, bu yıl 97. defa kapılarını açtı.
Belçika
'nın başkenti Brüksel
Expo Center'da her yıl düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı, bu yıl 97. defa kapılarını açtı. 19 - 27 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek fuarın kapıları basın mensuplarına açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:45
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