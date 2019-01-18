Son Dakika Haberleri: Brüksel Otomobil Fuarı, 97. defa kapılarını açtı

Brüksel Otomobil Fuarı, 97. defa kapılarını açtı

35 dakika önce

Belçika'nın başkenti Brüksel Expo Center'da her yıl düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı, bu yıl 97. defa kapılarını açtı.

Brüksel Otomobil Fuarı, 97. defa kapılarını açtı, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel Expo Center'da her yıl düzenlenen Brüksel Otomobil Fuarı, bu yıl 97. defa kapılarını açtı. 19 - 27 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek fuarın kapıları basın mensuplarına açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:45 

Belçika, Brüksel, Ekonomi
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