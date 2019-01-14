Brüksel Savcılığı 'İnsan Kaçakçılığı Yapanlar Var' Dedi ve Temziye Gitti
53 dakika önce
BELÇİKA'DA mültecilere yardım eden aktivistler insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanmış, mahkeme beraat kararı vermişti.
BELÇİKA'DA mültecilere yardım eden aktivistler insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanmış, mahkeme beraat kararı vermişti. Karara itiraz eden Brüksel
savcılığı, Brüksel Temyiz Mahkemesine başvurdu. Brüksel savcısı Van
Gestel, "Yargılananlar, göçmenlerin İngiltere
'ye kaçak yoldan ulaşmalarına yardımcı olacaklardı. Aktivistler arasında insan kaçakçılığı yapanlar var. Bunlar kaçak göçmenlere cep telefonu veya laptopu temin ediyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57
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