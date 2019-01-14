Son Dakika Haberleri: Brüksel Savcılığı 'İnsan Kaçakçılığı Yapanlar Var' Dedi ve Temziye Gitti

Brüksel Savcılığı 'İnsan Kaçakçılığı Yapanlar Var' Dedi ve Temziye Gitti

53 dakika önce

BELÇİKA'DA mültecilere yardım eden aktivistler insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanmış, mahkeme beraat kararı vermişti.

Brüksel Savcılığı 'İnsan Kaçakçılığı Yapanlar Var' Dedi ve Temziye Gitti, System.String[]
BELÇİKA'DA mültecilere yardım eden aktivistler insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanmış, mahkeme beraat kararı vermişti. Karara itiraz eden Brüksel savcılığı, Brüksel Temyiz Mahkemesine başvurdu. Brüksel savcısı Van Gestel, "Yargılananlar, göçmenlerin İngiltere'ye kaçak yoldan ulaşmalarına yardımcı olacaklardı. Aktivistler arasında insan kaçakçılığı yapanlar var. Bunlar kaçak göçmenlere cep telefonu veya laptopu temin ediyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:57 

Brüksel, Güncel
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