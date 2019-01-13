Son Dakika Haberleri: Brüksel Savcılığı Serbest Bırakılan Aktivistler İçin Temyize Gitti

Brüksel Savcılığı Serbest Bırakılan Aktivistler İçin Temyize Gitti

46 dakika önce

Geçtiğimiz ay Belçika'da mültecilere yardım ettiği için insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmakla suçlanan aktivistlerin beraat kararına itiraz eden Brüksel savcılığı, temyize gitti.

Brüksel Savcılığı Serbest Bırakılan Aktivistler İçin Temyize Gitti, System.String[]
Geçtiğimiz ay Belçika'da mültecilere yardım ettiği için insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmakla suçlanan aktivistlerin beraat kararına itiraz eden Brüksel savcılığı, temyize gitti.

Belçika'da mültecilere yardım eden aktivistler insan kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olmaktan yargılanmış, mahkeme beraat kararı vermişti. Karara itiraz eden Brüksel Savcılığı, Brüksel Temyiz Mahkemesine Başvurdu. Brüksel Savcısı Van Gestel tarafından yapılan açıklamada, "Yargılananlar, göçmenlerin İngiltere'ye kaçak yoldan ulaşmalarına yardımcı olacaklardı. Aktivistler arasında insan kaçakçılığı yapanlar var. Bunlar kaçak göçmenlere cep telefonu veya laptopu temin ediyor" ifadeleri kullanıldı. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:30 Kaynak: İHA

Belçika, Brüksel, 3. Sayfa
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