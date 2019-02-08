Son Dakika Haberleri: Brüksel Uçuşlarına Grev Engeli

Brüksel Uçuşlarına Grev Engeli

47 dakika önce

Brüksel Havayolları, Belçika'da işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle tüm seferlerini iptal etti.

Brüksel Uçuşlarına Grev Engeli, System.String[]
Brüksel Havayolları, Belçika'da işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle tüm seferlerini iptal etti.

Brüksel Havayolları'ndan yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında gerçekleştireceği grev nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, Brüksel Havayolları'nın söz konusu tarihte 222 seferini iptal etme kararı aldığı kaydedildi.

Söz konusu iptallerden, toplam 16 bin civarında yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Öte yandan, bazı havayolu firmalarının, söz konusu tarihteki Brüksel uçuşlarını, Hollanda ve Fransa havalimanlarına aktaracağı bildirildi.

Brüksel Havalimanı ise 13 Şubat'taki grev nedeniyle ulaşım ve bagaj gibi hizmetlerinde aksamalar olacağı için yolculara rezervasyon tarihlerini değiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika'da bir süredir işçi ve işveren temsilcileri arasında devam eden, çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişkin müzakerelerde sonuca ulaşılamamış, bunun üzerine işçi sendikaları, 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.

Grev nedeniyle o tarihte, ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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