Brüksel uçuşlarına grev engeli
1 saat önce
Brüksel Havayolları, Belçika'da işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle tüm seferlerini iptal etti.
Brüksel
Havayolları, Belçika
'da işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle tüm seferlerini iptal etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:10
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