Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı - Son Dakika Spor

Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı

6 saat önce

Şu anda Hollanda takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Portekizli futbolcu, corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim için, "Hocam. İmparator. Türkiye'deki Babam... Kalbim ve dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum.

Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı, System.String[]

Şu anda Hollanda takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Portekizli futbolcu, corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim için, "Hocam. İmparator. Türkiye'deki Babam... Kalbim ve dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Eindhoven, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:41 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu         
17:16
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı         
17:13
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi         
15:08
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 03:53:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]