Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı

Şu anda Hollanda takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Portekizli futbolcu, corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim için, "Hocam. İmparator. Türkiye'deki Babam... Kalbim ve dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.