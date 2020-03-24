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Bruma'dan duygusal Fatih Terim mesajı
6 saat önce
Şu anda Hollanda takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Portekizli futbolcu, corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim için, "Hocam. İmparator. Türkiye'deki Babam... Kalbim ve dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum.
Şu anda Hollanda takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Portekizli futbolcu, corona virüsü tedavisi gören Fatih Terim için, "Hocam. İmparator. Türkiye'deki Babam... Kalbim ve dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:41
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