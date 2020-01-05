Bruma pasaport krizi yaşadı, Katar'a gidemedi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bruma pasaport krizi yaşadı, Katar'a gidemedi! - Son Dakika Spor

Bruma pasaport krizi yaşadı, Katar'a gidemedi!

6 saat önce

Hollanda basını, devre arası kampı için Katar'a uçan PSV takımının Bruma olmadan yolculuğu gerçekleştirmek zorunda kaldığını yazdı.

Bruma pasaport krizi yaşadı, Katar'a gidemedi!, System.String[]

Hollanda basını, devre arası kampı için Katar'a uçan PSV takımının Bruma olmadan yolculuğu gerçekleştirmek zorunda kaldığını yazdı.


Haberlere göre Bruma'nın pasaportunun süresinin bittiğini ve bu sebeple uçağa binişinin engellendiği ifade edildi. Shiphol Havalimanı'nda pasaport kontrolünde durum anlaşılmasının ardından Bruma olmadan PSV takım kafilesinin Katar'a uçtuğu ifade edildi.


Katar'ı ziyaret edebilmek için en az 6 ay geçerli bir pasaportun olması gerektiği öğrenilirken PSV yöneticilerinin durumu düzeltmek için yoğun çaba sarf etse de kararın değişmediği de gelen haberler arasında. Ayrıca bu profesyonellikte bir kulübün bir futbolcunun pasaportu ile ilgili böyle bir konuda nasıl hata yaptığı da Hollanda'da tartışma konusu olmuş durumda.


Bu gelişmenin ardından Bruma'nın pasaportundaki sorunun çözülmesini beklediği, Pazar veya pazartesi günü Katar'a gidebilmeyi umduğu belirtiliyor. (Sporx)


Hollanda, Bruma, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:35 
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