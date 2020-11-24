Brunei'de Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kursunu bitirenler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Brunei'de Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kursunu bitirenler sertifikalarını aldı

24.11.2020 09:33
Brunei'de Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kursunu bitirenler sertifikalarını aldı, System.String[]

KUALA Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuala Lumpur merkezince düzenlenen, on-line Türkçe kursuna Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'den katılan kursiyerler, sertifikalarını aldı.

KUALA Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuala Lumpur merkezince düzenlenen, on-line Türkçe kursuna Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'den katılan kursiyerler, sertifikalarını aldı.

Bandar Seri Begavan'daki Türk Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Mehmet Suat Akgün, 10 Haziran-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen Türkçe kursuna katılıp başarılı olan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Büyükelçi Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "YEE'den aldığımız bilgiye göre Brunei'den kursa kayıt yaptıran 69 kişiden 31'i, başlangıç seviyesi kurslarını başarıyla tamamlamış bulunmaktadır." dedi.

Brunei'de Türkçeye her geçen gün artan ilgiden memnun olduğunu belirten Akgün, Büyükelçilik olarak Brunei halkına Türkiye'yi tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir internet üzerinden yapılan ve Güneydoğu Asya ülkelerinden çok sayıda kişinin rağbet gösterdiği YEE'nin Türkçe kursları, yeni dönemde A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde yaklaşık 2 bin kursiyerin katılımıyla devam ediyor.

Güneydoğu Asya, Kuala Lumpur, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brunei'de Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kursunu bitirenler sertifikalarını aldı - Son Dakika


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