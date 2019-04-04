Son Dakika Haberleri: Brunei Sultanlığı'nda İslam Hukuku Yürürlüğe Girdi

Brunei Sultanlığı'nda İslam Hukuku Yürürlüğe Girdi

1 saat önce

Güneydoğu Asya'da yer alan Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi.

Brunei Sultanlığı'nda İslam Hukuku Yürürlüğe Girdi, System.String[]
Güneydoğu Asya'da yer alan Brunei Sultanlığı'nda İslam hukuku yürürlüğe girdi.

Brunei Başbakanlığından yapılan basın açıklamasında, 2013 tarihli İslam Ceza Hukuku Yasası'nın, 3 Nisan 2019 itibariyle tamamen yürürlüğe girdiği, ülkede ikili hukuk sistemi uygulamasının süreceği bildirildi.

Açıklamada, "Brunei Darüsselam, egemen ve tamamen bağımsız bir İslam ülkesidir. Tüm diğer bağımsız ülkeler gibi kendi yasalarını uygular. Brunei Darüsselam, daima biri İslam hukukuna, diğeri Aglo-Sakson hukukuna dayalı ikili yasal sistemi tatbik etmiştir." ifadesi kullanıldı.

İkili yasal sistemin, barış ve düzenin idame ettirilmesi, cinsiyeti, milliyeti, ırkı ve inancı ne olursa olsun bireyleri, aileyi, yaşamı ve dini korumak için varlığını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, İslam hukukunun, İslam'ın öğretilerine aykırı davranışları caydırma ve cezalandırmanın yanı sıra tüm bireylerin meşru haklarını korumayı amaçladığına vurgu yapıldı.

Brunei Sultanlığı'nda İslam Ceza Hukuku Yasası'nın ilk üç aşaması 2014 yılında yürürlüğe girmişti.

Ülkede İslam ceza hukukunun tamamen yürürlüğe girmesi, tecavüz, eşcinsel ilişki ve zina gibi suçların recm ve kırbaçla, hırsızlığın elin kesilmesiyle cezalandırılabileceği gerekçesiyle uluslararası toplum ve örgütler tarafından tepkiyle karşılandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Brunei'deki yasal düzenlemenin, insan hakları ilkelerini ihlal ettiğine inandığını ve "her türlü acımasızca cezalandırma yöntemine açıkça karşı olduğunu" söyledi.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa da Brunei Sultanlığı'na uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Brunei Sultanlığı'nın yarım milyona yaklaşan nüfusunun üçte ikisi Müslüman.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:00 Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Güncel
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