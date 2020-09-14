Bruneili ünlü ressamın çalışmaları Türk Büyükelçiliğinde sergilendi - Son Dakika

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'nin ünlü ressamlarından Pengiran Abdul Vahab Hasan Al-Abbas'ın soyut resim çalışmalarının koleksiyonu, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan'daki Büyükelçiliğinde sergilendi.

Büyükelçilik binasında düzenlenen ve Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Mehmet Suat Akgün ile Brunei'nin Kültür Bakanı Aminuddin İhsan Abidin'in katıldığı etkinlikte, ressam Pengiran Abdul Vahab'ın 194 soyut resim çalışması, sanatseverlerle buluştu.

Açılışta konuşma yapan Ressam Pengiran Abdul Vahab, "Çalışmalarımın teması genellikle, doğduğum köyün tabiatı ve manevi gelişimini anlatmaktadır." dedi.

Koleksiyonunun 45 yıldan fazla süren emeklerinin bir neticesi olduğunu belirten Pengiran Abdul Vahab, yeni çalışmalarından bazılarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zamanında yaşadığı tecrübeleri resmettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Akgün ve Brunei Kültür Bakanı Aminuddin, serginin açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Türkiye ile Brunei arasında köprü

Etkinliğe dair AA muhabirine konuşan Büyükelçi Akgün, "Büyükelçiliğimizin 2017-2020 döneminde gerçekleştirdiği 20. kültürel faaliyetinde, Bruneili soyut resim sanatçısı Vahab Hassan'ın 194 eserlik ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatın insanlar arasında köprüler kuran önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Akgün, "Bu tür etkinlikler, Türkiye ve Brunei arasında yeni köprüler kurmak için harika bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Akgün, etkinlik kapsamında Kovid-19 ile mücadelede gösterdikleri çabaya teşekkür amacıyla, Brunei Sağlık Bakanı Mohd Isham Cafer'in onur konuğu olarak katılacağını, sağlık çalışanlarına özel bir sergi ziyaretinin de düzenleneceğini dile getirdi.

Ressam Pengiran Abdul Vahab'ın sergisi 20 Eylül'e kadar Bandar Seri Begavan'daki Türk Büyükelçiliğinde ziyarete açık olacak.