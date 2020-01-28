Bruno Fernandes, Manchester United yolunda - Son Dakika
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Bruno Fernandes, Manchester United yolunda

6 saat önce

Portekiz spor basını, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes'in İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmak için anlaşma sağladığını yazdı.

Bruno Fernandes, Manchester United yolunda, System.String[]

Portekiz spor basını, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes'in İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olmak için anlaşma sağladığını yazdı.

Record ve A Bola gazeteleri, Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes'in Manchester United ile sezon başına 4 milyon avrodan 4 yıllık sözleşmeye imza atmak üzere anlaşmaya vardığını ve İngiltere'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun transferinin 55 milyon avroya gerçekleşeceği, ayırca başarıya bağlı olarak 25 milyon avroluk ek ödemenin bulunduğu belirtildi. Söz konusu ek ödemenin 10 milyon avrosunun "kolay hedefler" olduğu, kalan 15 milyon avronun ise atacağı gol sayısına ya da "Altın Top" ödülü gibi daha zor hedeflere göre değişeceği bilgisi paylaşıldı.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki birçok büyük kulübün takip ettiği Fernandes, ligde ve Avrupa'da forma giydiği maçlarda 13 gol kaydetti.

Portekiz basını, transferin yarın resmi olarak duyurulacağını ileri sürüyor.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon eşleşmesinde ilk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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