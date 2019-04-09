Son Dakika Haberleri: Bruno Le Maire: Brexit Ertelemesi İçin Theresa May'in "Güvenilir" Sebepler Sunması Gerekiyor

Bruno Le Maire: Brexit Ertelemesi İçin Theresa May'in "Güvenilir" Sebepler Sunması Gerekiyor

37 dakika önce

– Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit erteleme onayı alması için Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in AB'ye "güvenilir" sebepler ve açık bir plan sunması gerektiğini söyledi.

Bruno Le Maire: Brexit Ertelemesi İçin Theresa May'in
– Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit erteleme onayı alması için Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in AB'ye "güvenilir" sebepler ve açık bir plan sunması gerektiğini söyledi.

Franceinfo TV'ye konuşan Le Maire, Londra'nın AB'den ayrılmasının daha da ileriye ertelenmesinin, bir anlaşmaya varmasıyla sonuçlanması gerektiğini söyledi. Le Maire, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ertelemenin bir anlaşmaya varılması üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı konusuna bir açıklık getirilmesi gerekmektedir. Ben bir anlaşma oluşturulmasını tercih ederim fakat Theresa May'in erteleme talebinin sebeplerini sunması ve bu sebeplerin güvenilir olması gerekiyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:48 Kaynak: DHA

Bruno Le Maire, Theresa May, Ekonomi
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